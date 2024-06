"Le lien défait", l'hommage intimiste de Franck Vergeade à Jean-Louis Murat

Un an après la mort du chanteur Jean-Louis Murat le 25 mai 2023 à l'âge de 71 ans, plusieurs biographies reviennent sur le parcours au long cours de l'Auvergnat. Parmi ces parutions figurent "Jean-Louis Murat: le lien défait", un hommage très personnel signé du journaliste français Franck Vergeade.

"Tu écriras ma bio quand je serai mort", a répété à de nombreuses reprises Jean-Louis Murat à Franck Vergeade. C'est chose faite aujourd'hui et de belle manière dans "Jean-Louis Murat: le lien défait", qui reprend comme titre l'une des chansons phares de son répertoire fourni parue en 1991 sur l'album "Le manteau de pluie".

>> A lire aussi : Le chanteur Jean-Louis Murat est mort à l'âge de 71 ans

Le journaliste et rédacteur en chef du cahier musiques du magazine Les Inrockuptibles retrace le parcours en dents de scie de l'élégant et lettré chanteur français, patrimoine du spleen versifié à la tête d'une vingtaine d'albums, en se basant principalement sur les interviews qu'il a réalisées entre 1999 et 2023. Il y égrène aussi chronologiquement les temps forts de l'abondante discographie et parfois frénésie de publications de Murat depuis son premier single "Suicidez-vous le peuple est mort" paru en 1981.

Franck Vergeade concède toutefois que cette singulière biographie est tout de même née à contrecoeur, au vu de l'amitié qui a fini par le lier à Murat: "Sans la proposition de l'éditeur, je pense que je n'aurais jamais fait ce livre. Même si d'un autre côté, j'étais aussi obligé de le faire après avoir eu la chance de l'interviewer pendant près de vingt-cinq ans. C'était un sentiment paradoxal et mitigé. J'avais quand même dit non dans un premier temps, avant de réfléchir et de me lancer. Ensuite il a fallu écrire vite, durant cinq mois, pour pouvoir le publier un an après la mort de Murat", explique Franck Vergeade dans l'émission Vertigo du 3 juin.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"Une biographie différente, à son image singulière"

C'est ce court laps de temps qui a engendré ce parti-pris éditorial visant "à ne faire parler que Jean-Louis Murat, sans entretiens avec l'entourage comme dans les biographies plus classiques. C'est finalement, je crois, une biographie différente, à son image singulière", indique encore Franck Vergeade. "Le lien défait" dessine ainsi un portrait en creux du chanteur, tout en remontant le fil de sa discographie où même les fans les plus acharnés se sont parfois perdus dans les années 2000 et 2010, à force de la sortie d'un disque par an.

En s'appuyant donc essentiellement sur ses propres entretiens avec Murat, Franck Vergeade fait revivre le chanteur d'une manière plus personnelle, intime et authentique. Le journaliste parvient davantage à personnifier ce Murat dévoré par son art au fil du temps, maître du contre-pied, en rapportant sa parole franche, directe et parfois polémique.

Les nombreuses obsessions de Murat

"L'idée était aussi de dégager à travers la mise en perspective de nos entretiens la constance de l'artiste. Que ce soient ses obsessions qui vont des Etats-Unis à la construction d'une discographie conséquente comme ses modèles Bob Dylan et Neil Young, en passant par son enracinement à l'Auvergne, son amour du sport (ndlr: le cyclisme surtout) et de la littérature ou son érudition dans pleins de domaines", détaille Franck Vergeade.

Des titres du répertoire de Murat en guise de chapitres permettent aussi des sauts temporels dans son parcours très accidenté qui avait mal commencé, avant de connaître le succès puis l'insuccès jusqu'à voir un Murat miné les dernières années de ne plus remplir assez les salles de concert ou ne plus avoir assez d'argent pour faire des disques.

"Le lien défait" revient aussi abondamment sur les thèmes de l'amour et du désamour ou de la mort qui innervent le répertoire de cet hypocondriaque qui aura pratiqué l'écriture comme un sport d'élite. Et sans doute comme l'unique remède à sa mélancolie.

Olivier Horner