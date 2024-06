La chanteuse Françoise Hardy est décédée à l'âge de 80 ans

Françoise Hardy, figure de la chanson française à l'aura internationale, est décédée à l'âge de 80 ans. Sa mort a été annoncée mardi soir par son fils Thomas Dutronc sur les réseaux sociaux.

Françoise Hardy était l'unique représentante de la France dans le classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps publié en 2023 par le magazine américain Rolling Stone.

Le cancer était apparu dans sa vie dès 2004, prenant plusieurs formes et lui faisant vivre un cauchemar.

La chanteuse avouait ainsi à Paris Match en 2023 qu'elle voulait "partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer".

Succès à 18 ans

Elevée avec sa soeur à Paris par une mère seule, issue d'un milieu populaire, cette solitaire a forcé son destin, entre sa première guitare demandée à 16 ans et un passage au Petit conservatoire de la chanson de Mireille.

Fin 1961, elle pousse la porte de Vogue en se disant, peu confiante, qu'elle a plus de chances d'y être signée car elle ne trouve pas la maison de disque très regardante sur certains habillages sonores

Une année plus tard, c'est le succès avec ce hit instantané - plus de 2 millions d'exemplaires vendus - "Tous les garçons et les filles", qu'elle a écrit et composé, fait rare à l'époque.

Elle a alors 18 ans, c'est son premier disque. Françoise Hardy, toute en contradictions, est là: elle perce en pleine vague yéyé mais ne correspond pas vraiment à cette étiquette.

Dans cette période insouciante, sa mélancolie tranche: "Oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine/oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime".

Ambassadrice de la pop française

En dehors de ce tube, le public garde en mémoire sa voix délicate, mais aussi le couple people intriguant qu'elle forma avec Jacques Dutronc (de leur union naîtra Thomas, également devenu chanteur comme ses parents).

Leur vie conjugale douce-amère imprègnera toute son oeuvre, de "Message personnel", immense succès de 1973, composé avec Michel Berger, à "Personne d'autre", titre du dernier album éponyme en 2018.

Parmi les autres pépites, on peut, entre autres, citer "Mon amie la rose" (1964) ou "Comment te dire adieu" écrit par Serge Gainsbourg (1968). Ce morceau est une adaptation de "It hurts to say goodbye" par l'Américaine Margaret Whiting.

"A l'affût des belles mélodies"

L'album "La question", ovni réalisé avec la Brésilienne Tuca, est un des disques de chevet du chanteur Etienne Daho, admirateur devenu ami de la chanteuse aux cheveux couleur neige, l'âge venu. "Le temps de l'amour" résonne dans le film "Moonrise Kingdom" de Wes Anderson et Morrissey, ex-leader de The Smiths ne passe pas une interview sans la citer.

Pas mal pour une jeune Parisienne - élevée avec sa soeur par une mère seule - devenue l'ambassadrice d'une élégance française et pop à l'international, un "idéal féminin" pour Mick Jagger, figure fantasmée pour Bob Dylan ou David Bowie.

