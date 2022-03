A la découverte de la scène musicale ukrainienne

>> En 2016, la chanteuse ukrainienne Jamala gagnait l'Eurovision avec "1944", une chanson en anglais et en tatar qui évoque la tragédie vécue par les Tatars de Crimée au moment de la déportation stalinienne. En plus de la portée symbolique et politique de cette chanson, deux ans après l'annexion par la Russie de la Crimée, cette victoire était un des signes qu'une "nouvelle musique ukrainienne" avait émergé après la révolution de Maïdan de 2014.

>> Une scène musicale qui est depuis en pleine effervescence et bien plus diversifiée que la chanson folklorique et pop-disco post-soviétique que l'on a associé pendant longtemps à l'Ukraine. De jeunes artistes sont apparus et ont connu le succès dans leur pays, mais également à l'international.

>> Avec sa scène électronique très dynamique qui attire les DJs les plus célèbres, la ville de Kiev a été surnommée ces dernières années le "nouveau Berlin". De même que la capitale allemande au moment de la chute du mur, la ville ukrainienne a su utiliser les espaces industriels soviétiques désaffectés pour en faire des lieux de soirées définitifs ou éphémères.

>> Alors que la musique a dû laisser place au bruit des canons, découverte de cette nouvelle scène ukrainienne à travers quatre artistes.

Andréanne Quartier-la-Tente