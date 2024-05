Le Livre sur les quais va réunir plus de 150 écrivains à Morges

La quinzième édition du Livre sur les quais va accueillir plus de 150 écrivains helvétiques et internationaux du 30 août au 1er septembre à Morges (VD). Plusieurs grands noms de la littérature francophone comme David Foenkinos ou Véronique Olmi sont attendus. La Suisse et les éditions Zoé seront à l'honneur.

Les organisateurs ont levé le voile vendredi sur une partie du "copieux programme" du Livre sur les quais (LSQ), qui est désormais présidé par Alix Billen, succédant à Fanny Meyer, aujourd'hui déléguée à la Politique du livre de la ville de Lausanne. L'édition 2024 célèbre la Suisse et la richesse de ses littératures, ont-ils annoncé.

>> A lire aussi : Le Livre sur les quais nomme Alix Billen à la tête de la manifestation

Ils invitent le public à découvrir les œuvres des quatre régions linguistiques suisses à l'instar de Pascale Kramer, Dominique Bourg, Marc Agron, Peter Stamm, Ariane Koch, Olimpia De Girolamo, Pedro Lenz, Fanny Desarzens, et bien d'autres, écrivent-ils dans un communiqué. Maylis de Kerangal et Joseph Incardona présideront cette quinzième édition.

Rentrée littéraire en vitrine

Pendant trois jours, le festival accueillera pléthore de grands noms de la scène littéraire francophone pour plus d'une centaine de rendez-vous et de dédicaces: Véronique Olmi, David Foenkinos, Grégoire Delacourt, Yann Queffélec et Anne Nivat figurent déjà parmi les 150 invités aux côtés des plumes du cru, majoritairement représentées.

Cette édition mettra également à l'honneur une maison d'édition romande. Les éditions Zoé, créées en 1975, comptent aujourd'hui un catalogue de plus de 900 titres de Suisse, d'Afrique et d'ailleurs. Parmi eux, Catherine Safonoff, Nicolas Bouvier, Robert Walser, Agota Kristof.

La maison genevoise, sous la direction de Caroline Coutau, viendra sur les quais avec une quinzaine de plumes locales et internationales, à l'image de Colombe Boncenne, Blaise Hofmann, Gabriella Zalapì, Michel Layaz, Lukas Bärfuss, Bruno Pellegrino, Catherine Lovey, Romesh Gunesekera ou encore Katja Schönherr.

Jeune public à la fête

Les formats plus inédits tels que le "speed booking" ou la Valse littéraire seront reconduits aux côtés des dédicaces sous la grande tente, de rencontres sur les thématiques actuelles comme l'écologie, des discussions sur le corps, le bien-être et la santé, mais aussi des performances musicales et littéraires, sans oublier les traditionnelles croisières.

De nombreux ateliers et rencontres seront destinés au jeune public et aux familles. Parmi la trentaine d'autrices et d'auteurs jeunesse seront présents Christine Pompéï, Amélie Antoine, Pierre Alexis, Reto Crameri ou encore l'illustratrice Fanny Dreyer, gagnante du Prix suisse du livre jeunesse 2024, indiquent les organisateurs.

L'édition 2023 du LSQ en septembre 2023 avait attiré quelque 40'000 personnes à Morges, affluence des plus belles années.

ats/mh