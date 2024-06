Daniel Sangsue signe un deuxième journal malicieux sur les revenants

Passionné par les revenants, Daniel Sangsue leur consacre un deuxième journal. Tenu pendant six ans, "Les fantômes comme les chats choisissent leurs maîtres" est un ouvrage malicieux et instructif dans lequel l'écrivain collectionne les histoires d'apparitions.

Il y a celles et ceux qui collectionnent les timbres, les figurines de Schtroumpfs, voire les opercules des crèmes à café. Daniel Sangsue aime quant à lui les histoires de fantômes. Depuis de nombreuses années, ce spécialiste de pneumatologie (science des esprits) lit, visionne et récolte toute histoire en lien avec des revenants. Après son "Journal d'un amateur de fantômes" qui couvrait les années 2011 à 2018, "Les fantômes comme les chats choisissent leurs maîtres" porte sur les années 2018 à 2023.

Les fantômes comme porte d'entrée

Durant ces six années, Daniel Sangsue prend sa retraite (il enseignait la littérature française du XIXe et XXe siècle à l'Université de Neuchâtel), s'achète un charmant presbytère dans l'Aveyron et publie deux romans, tout en étant confronté au décès de sa mère. Son dernier récit est un journal intime qui ne ressemble à aucun autre.

En dehors des événements marquants de la vie de l'auteur, ce livre est un kaléidoscope de réflexions, de témoignages, de livres, d'articles de journaux, de films et d'émissions en lien avec les fantômes. Daniel Sangsue arrive à évoquer le spiritisme pratiqué par Victor Hugo, le téléphone du vent à Ōtsuchi au Japon en passant par "Memento Mori", le dernier album de Depeche Mode. Un grand écart qui frise l'admiration.

Amour des livres

La monomanie de Daniel Sangsue n'en est pas vraiment une puisqu'elle lui permet d'ouvrir d'autres champs de réflexions: cimetières, rapport aux morts, apparitions et autres phénomènes inexplicables tels que celui de la synchronicité.

Pour illustrer ces étranges coïncidences, l'auteur donne l'exemple d'une anecdote arrivée au libraire Yann Courtiau, ancien gérant du Rameau d'Or à Genève. Un jour, un client entre dans sa librairie en lui demandant, sans trop d'espoir, "La vie et la passion de Dodin-Bouffant" de Marcel Rouff. Or, ce livre rarement demandé se trouvait justement dans la main du libraire qui s'apprêtait à le ranger.

A part relever d'autres délicieuses synchronicités, Daniel Sangsue évoque également son amour des librairies d'occasion, convaincu qu'à chaque fois un livre l'y attend. L'auteur pratique également la bibliomancie, qui consiste à ouvrir un ouvrage au hasard et à en extraire un passage qui servira de prédiction ou de décision à votre questionnement du jour.

Sarah Clément