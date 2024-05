Dans "Marcello Mio" de Christophe Honoré, Chiara Mastroianni fait revivre son père

Une fille dont le père disparu lui manque terriblement, telle est l'idée de base de "Marcello Mio" signé Christophe Honoré, présenté à Cannes et sorti le 22 mai. Drôle, touchant, mais parfois long, ce film sur la filiation et l'héritage offre un rôle ambitieux à Chiara Mastroianni.

Alors qu'elle vient de passer un casting pour le tournage du nouveau film de Nicole Garcia, au côté de Fabrice Luchini, Chiara Mastroianni se voit comparée une énième fois à son père (Marcello Mastroianni) et à sa mère (Catherine Deneuve). L'actrice décide sur un coup de tête d'endosser la vie de Marcello Mastroianni, de se grimer comme lui, de se comporter comme lui, chamboulant le regard que ses proches portent sur elle.

>> A voir, une interview de Christophe Honoré à propos de "Marcello Mio" : Durant le Festival de Cannes, le réalisateur français Christophe Honoré a présenté son dernier film "Marcello Mio", une comédie à la nostalgie et à la poésie touchante / 19h30 / 1 min. / samedi à 19:30

En partant sur cette idée à la fois audacieuse, burlesque et émouvante, "Marcello Mio" joue avec une certaine drôlerie sur un groupe d'acteurs et de chanteurs (Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, etc.) qui composent une variation ludique autour de leur propre personnage. La question de l'identité, du lien aux parents, est au centre de ce film qui puise sa force dans la transformation de Chiara Mastroianni, ressuscitant en quelque sorte un père dont l'absence demeure douloureuse.

Entre fiction et documentaire

On ne reste toutefois pas totalement convaincu par cette œuvre qui privilégie les réactions des proches de Chiara au lieu de développer son idée de départ dans une direction plus troublante, entre fiction et documentaire, mythologie de Mastroianni et réalité de Chiara, quand bien même la renaissance symbolique de la comédienne en fin de film touche réellement.

Il aurait sans doute fallu se risquer à davantage de scènes comme celle, magnifique, où Catherine Deneuve embrasse par mégarde sa propre fille, pensant qu'il s'agit de son ancien amant, pour perturber vraiment notre regard et confondre plus profondément Chiara et son père.

