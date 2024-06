Dans "Bad Boys Ride or Die", Will Smith et Martin Lawrence toujours en roue libre

Will Smith et Martin Lawrence reprennent du service dans "Bad Boys Ride or Die". Sauf que cette fois, le duo mythique de flics se retrouve du mauvais côté de la barrière. Courses-poursuites, armes à gogo et gags entre potes martèlent ce quatrième opus de la franchise Bad Boys sorti le 5 juin.

Les mauvais garçons sont de retour, quatre ans après "Bad Boys For Life". Initiée en 1995, la franchise Bad Boys a d'abord été confiée à Michael Bay (réalisateur d'"Armageddon" et de "Transformers" notamment) pour les deux premiers volets. Quant aux suivants, ils ont été dirigés par Adil El Arbi et Bilall Fallah, deux réalisateurs belges d'origine marocaine, dont les thèmes de prédilection tournent autour des gangs et des cités ("Black" et "Gangsta").

Dans ce quatrième opus, les inspecteurs Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) enquêtent sur la corruption qui règne au sein de la police de Miami. Mais leur capitaine est assassiné et accusé d'être lié à des mafieux roumains. Voulant blanchir leur supérieur, le duo va mener son enquête et rapidement se retrouver pris au piège.

Retour de Will Smith sur grand écran

"Bad Boys Ride or Die" signe le retour de Will Smith sur grand écran depuis la polémique de 2022. Lors de la cérémonie des Oscars, l'acteur avait giflé Chris Rock, l'animateur de la soirée, suite à une plaisanterie de celui-ci à propos de sa femme Jada Pinkett-Smith.

>> A écouter, les avis très critiques sur le film "Bad Boys Ride or Die" dans le débat cinéma de Vertigo : Sony Pictures Releasing Suisse GmbH Débat cinéma: "Bad Boys Ride or Die" / Vertigo / 6 min. / le 5 juin 2024

Reste maintenant à voir si ce quatrième opus se révélera aussi lucratif que les précédents. "Bad Boys" et "Bad Boys II" avaient respectivement généré 141 et 273 millions de dollars de recettes mondiales, et ce pour des budgets de 19 et 130 millions. Quant au troisième, mis en scène pour 90 millions de dollars, il en avait rapporté près de cinq fois plus.

Sarah Clément