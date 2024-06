"The Rogue Prince of Persia", sauts et combats sur un fond de trap persane

Le jeu vidéo d'Ubisoft "The Rogue Prince of Persia" remet la licence au goût du jour avec un jeu d'action-plateforme dans un style cartoon, développé par le studio français Evil Empire et dont la bande-son trap est signée par le musicien turc Asadi. Le jeu est d'ores et déjà disponible en accès anticipé.

La Perse est en danger: les puissants chamanes Huns ont commencé leur invasion de la capitale, sans merci envers les civils. Face à cette menace, le Prince, incarné par les joueurs et joueuses, est le seul espoir de son royaume.

Plateformes et trap orientale

Rythmée par la trap du jeune musicien turc Daniel Asadi, la licence "Prince of Persia", âgée de 35 ans, est remise au goût du jour par Ubisoft dans un style visuel dynamique, entre dessin animé et bande dessinée, avec "The Rogue Prince of Persia".

Ce jeu d’action-plateforme se joue de gauche à droite et fonctionne sur le principe du ‘roguelike’: au fil de leur progression, les joueurs et joueuses débloqueront de nouvelles capacités et de nouvelles armes qui aideront le Prince dans sa quête. Sauts, nage, escalade et affrontements chevronnés sont au programme.

Face aux dangers qui l’attendent, le Prince risque de mourir. Si tel est le cas, les joueurs et joueuses doivent recommencer le niveau, mais l’expérience et les armes gagnées ne sont pas perdues.

Des bons points auprès du public

Si le jeu est pour l’instant encore en accès anticipé, il bénéficie déjà d’un certain succès auprès du public, notamment à cause de son équipe de développement basée en France, Evil Empire, travaillant main dans la main avec Motion Twin, qui avait déjà ravi les critiques avec le jeu d’action-plateforme "Dead Cells" en 2018. Bien que difficile, ce jeu avait fait parler de lui à cause de son animation ultra-fluide et sa richesse. Il semble que "The Rogue Prince of Persia" soit bien parti pour cocher ces mêmes cases.

Souvent soulignée dans les critiques, la bande-son d’Asadi, mélangeant hip-hop, trap, électro, rythmes orientaux et ouds, semble elle aussi enthousiasmer le public. Sur YouTube, les fans affirment écouter la musique en tant que telle, comme un album.

Sujet radio: Stéphane Laurenceau

Adaptation web: Myriam Semaani