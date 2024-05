"Pool Party", un jeu d'ambiance romand pour pimenter votre été

Premier jeu vidéo développé par le studio romand Lakeview Games, "Pool Party" est un jeu chaotique et coloré dans lequel des boules de billard personnalisées effectuent différents types de sports et d'affrontements. A découvrir en famille ou entre amis.

Difficile de faire plus simple. Dans "Pool Party", il faut d'abord choisir la couleur de sa boule de billard, puis se lancer dans un des sports proposés. Tennis, football, billard, il y en a pour tous les goûts.

Les concepteurs de "Pool Party" se sont également amusés à ajouter des jeux dits d'affrontements. En mode "sumo", le but est de pousser les autres joueurs dans l'eau, en mode "idole" vous devez garder une statuette à tout prix, et si vous choisissez le mode "malédiction", il vous faut "contaminer" les autres joueurs avant le temps imparti.

>> A voir, "Pool Party" un des jeux vidéo abordés dans le rendez-vous gaming du 12h45 : Rendez-vous Gaming : les sorties de la semaine avec nos chroniqueuses Loïse Bilat et Marion Bareil / 12h45 / 6 min. / mercredi à 12:45

"Pool Party" peut se jouer en solo, en famille ou avec des amis. Simple et efficace, il a convaincu Marion Bareil et Loïse Bilat, deux passionnées de jeux vidéo. "Avec son univers gai et coloré, pour moi c'est le 'party game' de l'été", explique Marion Bareil, cofondatrice de Tourmaline Studio Genève, dans le débat gaming du 12h45 du 22 mai.

Un jeu romand

Simple et rapide, "Pool Party" nécessite pourtant une stratégie spécifique selon le mode de jeu choisi. Pour les deux spécialistes en jeux vidéo, il prouve que la scène romande n'a rien à envier en matière de diversité et de capacité à innover.

"Pool Party" a été développé par Lakeview Games, un studio indépendant basé à Genève, et fondé par deux amis d'université. Leur objectif: créer des jeux amusants qui rassemblent. C'est désormais chose faite avec "Pool Party".

sc