Plusieurs artistes romandes parmi les Prix suisses de l'art et de design 2024

L'Office fédéral de la culture (OFC) remet à nouveau cette année onze Prix suisses d'art et dix-sept Prix suisses de design. Plusieurs créatrices romandes figurent parmi les lauréats de ces prix dotés de 25'000 francs chacun. Les oeuvres primées seront exposées pendant Art Basel, qui débute jeudi.

Les Prix suisses d'art (Swiss Art Awards) et les Prix suisses de design (Swiss Design Awards) ont été distribués lundi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Lors des deux cérémonies, les lauréates et lauréats déjà connus des Grands Prix d'art/Prix Meret Oppenheim ont également reçu leurs distinctions.

Les oeuvres primées seront exposées pendant Art Basel, la foire consacrée à l'art contemporain, précise lundi l'Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué.

Plusieurs lauréats romands

Les onze Prix suisses de l'art vont, en "architecture", à un duo actif à Zurich, formé de la Romande Céline Bessire et de Matthias Winter. Trois Romandes sont récompensées dans la catégorie "Art". Il s'agit de Marisa Cornejo, une Chilienne qui vit et travaille à Genève, de la Vaudoise Idle Hands (Sophie Ballmer), qui partage son temps entre Lausanne et la Vallée de Joux ainsi que de la Française Lou Masduraud, basée à Genève.

Outre-Sarine et à l'étranger, des récompenses ont été décernées à Akosua Viktoria Adu-Sanyah, Monster Chetwynd, Vanessa Disler, Golnaz Hosseini, Tiphanie Kim Mall, Juliette Uzor ainsi qu'à Brit Barton dans la catégorie "Critique, édition, exposition".

Les prix de design 2024 ont quant à eux été attribués, dans la catégorie "design textile et mode", à des Alémaniques: Annina Arter, Augmented Weaving avec Flavia Bon et Anita Michaluszko ainsi qu'à Mini Etiquette, formé de Nitya Unju Park et Tosca Wyss.

Le travail de Marisa Cornejo a été récompensé dans la catégorie "Art". [BAK, 2024 - Gina Folly]

De nombreux prix attribués

Même scénario dans la catégorie "Graphisme" avec Onari Projects du duo Anina Amacker et Laura Moor, Simone Farner & Naima Schalcher et Sylvan Lanz. En matière de "Médiation et scénographie", ce sont les Bernois de NCCFN Group, qui emportent le prix.

En photographie, les distinctions reviennent à une Romande, taje ou Mahalia Taje Giotto, qui travaille depuis Lausanne. Un duo, formé de la Jurassienne Lena Amuat et de Zoë Meyer ainsi que la Hongroise Johanna Hullár, tous trois actifs à Zurich, sont également primés.

Prix "design de produits"

En matière de "design de produits", les prix sont décernés à Beat Baumgartner, actif à Wohlen AG, au studio zurichois Eidola, formé par Denizay Apusoglu et Jonas Kissling ainsi qu'à Meret Walther, une Bernoise installée à Milan.

Le Studio Harris Blondman et Ted Davis repartent avec le prix "Media et Interaction design". Joel Hügli d'Ecomade à Berne et le Bernois Robin Lüginbühl, installé à Majorque, reçoivent le prix de la catégorie "Recherche et design".

ats/mh