Le photographe controversé Oliviero Toscani à l'honneur au Musée du design de Zurich

Le photographe Oliviero Toscani, associé aux campagnes publicitaires provocatrices de Benetton dans les années 1980 et 1990, est exposé au Musée du design de Zurich jusqu'au 15 septembre. Une grande rétrospective intitulée "Oliviero Toscani: photographie et provocation" retrace sa carrière.

En traitant de la vie, de la mort, de l'amour ou du sacré, les photographies d'Oliviero Toscani font sensation, bouleversent et indignent. Photographe, directeur créatif et rédacteur photo, l'Italien de 82 ans a écrit l'histoire et révolutionné la communication publicitaire. Il doit sa célébrité à ses campagnes pour la maison de mode italienne Benetton dans les années 1980 et 1990, qui sont tout aussi cultes que controversées.

Dans les salles de l'exposition du Museum für Gestaltung de Zurich, on retrouve des oeuvres iconiques, dans lesquelles Toscani se singularise par sa façon de brouiller les frontières entre publicité, art, journalisme et militantisme. Ses clichés, parfois très contestés à l'époque, s'emparent de thèmes sensibles. "Il a définitivement attaqué les tabous", souligne dans le 19h30 du 16 mai Christian Brändle, commissaire de l'exposition et directeur du musée zurichois.

"Oliviero Toscani: photographie et provocation", une exposition à voir au Museum für Gestaltung de Zürich. [Museum für Gestaltung de Zürich]

Le Toscani d'avant Benetton

L'exposition zurichoise montre aussi un autre Toscani, celui d'avant Benetton, avec des archives jamais exposées. Car avant d'être un photographe publicitaire et de mode de renom, Oliviero Toscani s'est formé dans les années 1960 à la Kunstgewerbeschule de Zurich (École d'arts appliqués), puis s'est immergé dans la photographie de rue à New York. Il rejoint ensuite la légendaire Factory d'Andy Warhol.

"Toscani dit que cette formation en Suisse, à Zurich, a été pour lui très importante. Tout ce qu'il fait, il l'a appris à Zurich. Il a appris à photographier, à faire des compositions d'images et surtout à communiquer visuellement", souligne Christian Brändle

La provocation comme marque de fabrique

Le point commun de tous les clichés du photographe: la provocation, et une maîtrise virtuose des symboles. L'exposition, qui parcourt l'intégralité de l'œuvre de Toscani, donne l'occasion de discuter de conventions sociales et de sujets d'actualité, tels que le genre, le racisme, l'éthique et l'esthétique.

A travers les décennies, ses clichés se répondent et interrogent le monde d'aujourd'hui. "On vit dans une époque pleine de moralisme, chacun sait très bien ce qui est correct ou pas. Ce projet invite au dialogue, c'est pour cela que je trouve important de faire cette exposition aujourd'hui à Zurich", conclut Christian Brändle.

Sujet TV: Séverine Ambrus

Adaptation web: ld