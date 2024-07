Podcast - Qui est vraiment Taylor Swift?

Du tapis rouge des Grammys Awards jusqu’au Hallenstadion de Zurich les 9 et 10 juillet, la chanteuse américaine de 34 ans est partout. Le Point J en parle avec Ellen Ichters, animatrice et productrice sur Couleur 3, spécialiste de l’histoire de la musique et de culture pop.

Taylor Swift naît en 1989 en Pennsylvanie dans une famille marquée par la musique. Son prénom vient de James Taylor, un artiste de folk américain. Très tôt, elle marque une envie de faire de la musique, s'empare d'instruments et va chanter à l'église. Elle déménage ensuite dans le Tennessee pour poursuivre une carrière musicale. Ses parents s'expatrient pour elle à Nashville, le temple de la musique country. "C'est dans ce genre-là qu'elle a vraiment envie de se lancer, mais sa renommée explose véritablement quand elle sort du créneau country pour rentrer dans la pop", analyse Ellen Ichters. "Elle se fait produire par le Suédois Max Martin, le producteur le plus en vue dans la deuxième moitié des années 2010, qui fait cette pop assez aseptisée, extrêmement reconnaissable, et qui tire des ficelles qui mènent au succès", explique la spécialiste musicale. Pour moi, son génie n'est pas musical. Il est surtout de savoir utiliser au bon moment les bons outils pour s'approprier les fans et être toujours présente Ellen Ichters, animatrice et productrice sur Couleur 3, spécialiste de l’histoire de la musique et de culture pop. Les gens qui l'adorent parlent d'elle comme du Bob Dylan au féminin, car sa force réside plutôt dans les paroles. Sa plume se rapproche d'un journal intime. Dans ses chansons, elle parle beaucoup de ses ressentis et règle ses comptes envers ses "boyfriends". "Taylor Swift m'accompagne depuis 15 ans. Je lui attribue un rôle un peu de narratrice vis-à-vis de ma vie et j'aime bien la comparer à Harry Potter qui, tout comme la chanteuse, a grandi avec moi", raconte dans le Point J Nicolas, 30 ans, de Lausanne. Comment explique-t-on le succès de la chanteuse? Quel est son pouvoir? Est-ce que Taylor Swift va rester dans l’histoire de la musique? >> Ecouter l'épisode en entier : Keystone Qui est vraiment Taylor Swift ? / Le Point J / 14 min. / hier à 17:00 Juliane Roncoroni et l'équipe du Point J