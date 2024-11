La Suisse sur le toit du monde? C'était il y a 10 ans, déjà

Finies les discussions, finis les grands discours; le vendredi 21 novembre, devant 27'432 personnes (record battu), les acteurs montent enfin sur la scène lilloise pour la grande explication. Et on comprend très vite que l'Oscar du week-end reviendra à Stan Wawrinka qui, dans la lignée de la formidable année 2014 qui lui a notamment permis d'enlever un titre du Grand Chelem (Open d'Australie) et un Masters 1000 (Monte-Carlo), monte à la gorge de Jo-Wilfried Tsonga, no1 français dans ses petits souliers, roué de coups par son adversaire et tétanisé par l'enjeu.

Ce sont des parpaings qui s'extirpent de la raquette de Wawrinka, juste impérial, juste trop fort, qui place son pays sur les bons rails au bout d'une démonstration (6-1 3-6 6-3 6-2). "J'ai senti qu'il ne pouvait rien arriver à Stan", souffle à présent Severin Lüthi. Ceci au grand dam de "JWT", qui boude sur le moment. "On entendait davantage les supporters suisses que les Français, déplore-t-il après sa défaite. A la présentation des équipes, les gens ont davantage applaudi Roger et Stan que moi. Me faire siffler dans mon pays, c'est frustrant."

Sport dernière - Publié le 21 novembre 2014

"J'ai juste tout fait mieux que lui sur l'ensemble du match, mais ce n'est qu'un point et il nous en faut trois", pose de son côté "Stanimal", calme, serein et qui se tient volontairement loin des petites polémiques. Dix ans plus tard, le Vaudois confie à la RTS: "Ce week-end-là, j'étais en mission. Je n'allais pas laisser passer les opportunités de remporter la Coupe Davis avec cette équipe. J'avais tout fait, tennistiquement et mentalement, pour être prêt, pour ne pas lâcher..."

Mais en 2014, sur le moment, personne, dans le camp suisse, ne veut s'enflammer. Et Gaël Monfils vient immédiatement donner raison à tout le monde en infligeant trois petits sets à Roger Federer. Peu mobile, le Bâlois prend une rouste devant le résident de Trélex (6-1 6-4 6-3). Mais il veut voir au-delà du résultat. "J'ai pris de bons enseignements pour mon dos, j'ai engrangé de précieuses informations", s'exclame-t-il en conférence de presse, pendant que les Bleus louent le match de "La Monf". Un peu à tort.

Car s'il a effectivement marché sur le ventre (ou sur le dos, c'est selon...) de l'ancien no1 mondial, Monfils doit surtout cette performance à l'état physique de son adversaire, clairement diminué et, surtout, peu désireux de s'arracher alors que la Suisse se trouve tout sauf dos au mur. Même en... dos mineur, Federer sait que son équipe détient les clefs de cette finale. "Plus le match avançait, mieux je me sentais", s'exclame-t-il le vendredi soir. Avant d'ajouter, comme pour envoyer un message à la concurrence: "Vu que je n'avais pas couru depuis cinq jours, pas trop touché la balle, c'est encourageant..."