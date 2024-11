Zverev en contrôle face à Rublev

L'Italien Jannik Sinner a reçu le trophée de no1 mondial remis chaque fin de saison par l'ATP. La cérémonie s'est tenue à Turin en marge des Masters ATP. L'Italien, vainqueur de ses deux premiers titres du Grand Chelem (Open d'Australie et US Open) et d'un total de 7 tournois en 2024, était assuré depuis mi-octobre et sa qualification pour la finale du Masters 1000 de Shanghaï de terminer l'année au sommet du classement ATP. Il est le premier Italien à remporter ce trophée.