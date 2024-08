Wawrinka sorti dès le 1er tour par Bellucci

L'US Open, quatrième levée du Grand Chelem de l'année, n'aura duré qu'un petit tour pour Stan Wawrinka (ATP 176). Le Vaudois, qui avait bénéficié d'une invitation pour participer au tournoi, a été sorti par l'Italien Mattia Bellucci (101) 6-4 7-6 6-3 après 2h13 de jeu.

Tout a mal débuté pour Stan Wawrinka. Après une petite altercation avec l'arbitre de chaise dès le 2e jeu, le Vaudois a offert le 1er break du match à son adversaire au 5e jeu. Après être parvenu à reprendre le service de son adversaire, sorti des qualifications, dès le jeu suivant, le triple vainqueur en Grand Chelem a une nouvelle fois cédé dans le jeu d'après, concédant un 2e break consécutif. Sans être capable de se montrer à nouveau dangereux sur le service adverse, Wawrinka a logiquement perdu la 1re manche 6-4.

Ayant retrouvé un peu de sa superbe dans le second set, Wawrinka est parvenu à emmener Bellucci au tie-break. Mais alors qu'il avait décoché un splendide coup droit long de ligne à 4-4 dans ce dernier, le Vaudois a offert les 3 points suivants sur 3 fautes directes, synonyme de deuxième manche pour l'Italien.

Trop de cadeaux

Dans le 3e set, malgré les assauts de Bellucci, capable de coups déroutants et d'un service remarquable malgré sa relative petite taille (1m78), Wawrinka est à nouveau parvenu à se procurer des balles de break, entretenant l'espoir d'une folle remontée. C'est lors des 5es et 6es jeux de cette dernière manche que les espoirs du Vaudois ont pris fin, le Lombard sauvant 2 balles de break grâce à deux aces, avant de ravir une dernière fois le service de l'ancien numéro 3 mondial, concluant la partie quelques minutes plus tard.

Stan Wawrinka termine sa tournée des Grand Chelem 2024 en n'ayant remporté que deux matches, un à Roland-Garros et un à Wimbledon, étant éliminé au 1er tour à l'Open d'Australie et à l'US Open donc.

>> A lire aussi : Une petite frayeur pour Swiatek contre une lucky loser et Sinner perd un set pour son entrée en lice

tzing