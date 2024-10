Wawrinka signe l'exploit en dominant Rublev et rallie les demi-finales

Stan Wawrinka (ATP 217) s'est hissé dans le dernier carré de l'ATP 250 de Stockholm. Le Vaudois de 39 ans s'est imposé 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) devant le no7 mondial Andrey Rublev en quart de finale.

Stan Wawrinka, qui n'avait plus gagné 2 matches d'affilée depuis l'US Open 2023 il y a 13 mois, s'est offert sa 1re demi-finale depuis juillet 2023 à Umag en décrochant un 3e succès de rang à Stockholm.

L'ex-no3 mondial - qui s'était même hissé jusqu'en finale à Umag en 2023 - n'avait par ailleurs plus battu de joueur figurant parmi les 10 meilleurs mondiaux depuis l'été 2023 également (Frances Tiafoe à Cincinnati). Vendredi, il a dominé un joueur qui lutte pour une place au Masters ATP de Turin.

Joueur le plus âgé à battre un membre du top-10 au XXIe siècle

Wawrinka s'est montré le plus solide dans les moments décisifs. Le Vaudois n'a rien lâché. Il a conclu sur sa 1re balle de match après 1h52' de jeu pour devenir le joueur le plus âgé à battre un membre du top-10 au XXIe siècle et se hisser pour la... 64e fois en demi-finale d'un tournoi ATP. Son prochain adversaire sera l'Américain Tommy Paul (ATP 13).

