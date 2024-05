Wawrinka remporte le duel des vétérans

Stan Wawrinka (ATP 98) a entrevu un peu de lumière au coeur d’une saison bien sombre. Le Vaudois a aisément enlevé son duel de prestige face à Andy Murray (ATP 75) à Roland-Garros.

Il s’est imposé 6-4 6-4 6-2 devant l’Ecossais dans une rencontre entre deux triples vainqueurs en Grand Chelem, mais bien trop déséquilibrée pour marquer vraiment les esprits. Face à un adversaire émoussé comme il l’avait été six jours plus tôt au Geneva Open, Stan Wawrinka a pris d’entrée de jeu les commandes du match pour ne jamais les lâcher.

Il a, ainsi, réussi le break d’entrée. Au deuxième set, il a ravi à 1-1 l’engagement de l’Ecossais. Enfin, il devait gagner les quatre premiers jeux du troisième set pour enfoncer le clou. Et pour fermer définitivement la porte à un Andy Murray qui savait peut-être dans sa tête qu’il n’avait aucune chance de l’ouvrir.

Stan Wawrinka tentera mercredi de gagner pour la première fois en 2024 deux matches de suite. Le vainqueur 2015 de Roland-Garros affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Britannique Cameron Norrie (no 32) et le Russe Pavel Kotov (ATP 56). Le Vaudois le sait parfaitement : sa tâche sera bien plus ardue que celle de cette night session de dimanche contre un Andy Murray à bout de souffle.

ats/nm