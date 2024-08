Wawrinka reçoit une invitation

Stan Wawrinka (39 ans) disputera l'US Open (26 août - 8 septembre). Le Vaudois (ATP 141) a en effet reçu une invitation de la part des organisateurs. Il avait gagné le tournoi en 2016.

Wawrinka évolue cependant très loin de son meilleur niveau cette année. Il n'a ainsi pas réussi à remporter deux matches de suite depuis... l'édition 2023 de l'US Open à Flushing Meadows.

A noter que Dominic Thiem, vainqueur de l'US Open en 2020, a également reçu une invitation. Tombé au 211e rang mondial après avoir connu de nombreux problèmes physiques, l'Autrichien avait annoncé plus tôt dans l'année que la saison 2024 serait sa dernière sur le circuit ATP.

Chez les femmes, on retrouve également deux anciennes lauréates du dernier Grand Chelem de l'année. Il s'agit de la Japonaise Naomi Osaka (WTA 90), qui a remporté le tournoi à deux reprises (2018 et 2020), et la Canadienne Bianca Andreescu (166), qui a triomphé en 2019.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

ats/pza