Wawrinka en quête de confiance

Stan Wawrinka entrera en lice mardi à l'US Open. Joueur le plus expérimenté de cette édition avec ses 39 ans, le Vaudois retrouvera un terrain de jeu qu'il apprécie et un tournoi où il était parvenu à enchaîner deux succès d'affilée l'an dernier, ce qui ne lui est plus arrivé depuis.

Au bénéfice d'une invitation, Wawrinka (ATP 176) croisera le fer avec l'Italien Mattia Bellucci (101) mardi soir aux alentours de 23h. "C'est un très bon joueur, un gaucher qui a gagné beaucoup de matches cette année justement, qui sort à chaque fois des qualifs et qui n'est vraiment pas facile à jouer. Il a un jeu un peu typique de gaucher, avec un très bon coup droit, un revers plus à plat".

Les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous pour le vainqueur de l'édition 2016 depuis quelques années. Wawrinka en a parfaitement conscience. "C'est sûr que j'ai gagné peu de matchs cette année, même si le niveau est plutôt bon dans l'ensemble. Quand on ne gagne pas beaucoup, on se pose un peu plus de questions et du coup on est sur la retenue et ça change tout de suite les résultats." Le Vaudois espère bien pouvoir retrouver de la confiance et recommencer à enchaîner les succès à l'US Open.

Wawrinka s'attend à un premier tour difficile mardi / Tennis / 1 min. / aujourd'hui à 16:07

