Un coup à jouer pour les Suisses

Le Swiss Open de Gstaad 2024 sera bien le tournoi des Suisses! Quatre d’entre eux sont admis directement dans le tableau principal du tournoi ATP 250 de l’Oberland qui débutera lundi.

Stan Wawrinka (ATP 95), Leandro Riedi (137). Dominic Stricker (149) et Marc-Andrea Hüsler (229) auront vraiment une carte à jouer dans un tableau dont les deux premières têtes de série sont Stefanos Tsitsipas (11) et Ugo Humbert (16). Le Grec et le Français seront les hommes à battre dans un tournoi qui a dû déplorer les forfaits de dernière minute de Hubert Hurkacz (7), Alex de Minaur (9), Tommy Paul (13) et Nicolas Jarry (20).

Tête de série no 8 d’un tournoi dont il fut le finaliste il y a... dix-neuf ans, Stan Wawrinka affrontera le Slovaque Lukas Klein (128). Leandro Riedi sera opposé au Français Grégoire Barrère (130), Dominic Stricker au Néerlandais Botic van de Zandschulp (97) et Marc-Andrea Hüsler au Serbe Hamad Medjedovic (126).

Tsitsipas pourrait entamer son tournoi face à Hüsler si ce dernier s’impose contre Medjedovic. A noter enfin que le tenant du titre Pedro Cachin (117) affrontera au premier tour Matteo Berrettini (59) , vainqueur du tournoi en 2018.

ats/tzing