Tirage favorable pour Wawrinka

Novak Djokovic, opéré du genou droit il y a trois semaines, figure bien dans le tableau et sera tête de série no 2 avec dans sa moitié de tableau notamment Alexander Zverev et Hurkacz. Le Serbe, en quête d'un huitième trophée sur le gazon londonien, s'est blessé en 8es de finale à Roland-Garros début juin et a dû déclarer forfait avant son quart. Il a été opéré dans la foulée à Paris du ménisque médial droit, mais sa participation à Wimbledon était incertaine.

De son côté Andy Murray jouera bien son dernier Wimbledon et débutera contre Tomas Machac.