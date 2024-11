Swiatek signe son retour par un succès renversant contre Krejcikova

Iga Swiatek, no2 mondiale, a réussi son retour à la compétition après 2 mois d'absence. Elle a renversé la Tchèque Barbora Krejcikova (13) 4-6 7-5 6-2 pour son entrée en lice au Masters WTA à Ryad.

Dépassée dans la 1re manche et menée 3-0 dans la 2e, Swiatek, longtemps minée par ses fautes directes (47), a su retrouver de la régularité pour retourner, s'imposant en 2h35. La Polonaise de 23 ans, qui avait fait l'impasse sur la tournée asiatique pour "raisons personnelles", et qui a récemment changé d'entraîneur, rejouait pour la 1re fois depuis sa défaite en quart de finale de l'US Open.

Face à Swiatek, Krejcikova, 28 ans, victorieuse à Wimbledon cette saison mais dernière tête de série à Ryad (WTA 8), n'a pas tenu la distance, pour son retour en simple au Masters après trois ans d'absence. Les deux joueuses évoluent dans la poule orange, où figurent aussi les Américaines Coco Gauff (no 3) et Jessica Pegula (no 6), qui s'affrontent dans la foulée.

