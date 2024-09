Sinner remporte son 2e titre du Grand Chelem

Jannik Sinner (ATP 1) a conquis dimanche son premier US Open, décrochant ainsi son deuxième titre majeur après son sacre de Melbourne en janvier dernier. L'Italien de 23 ans a dominé l'Américain Taylor Fritz (12) 6-3 6-4 7-5 après 2h15' de jeu en finale à New York.

Premier Américain présent en finale d'un Majeur depuis l'édition 2009 de Wimbledon, Taylor Fritz (26 ans) n'a jamais paru en mesure de créer l'exploit dans l'immense Stade Arthur Ashe. Même lorsqu'il est enfin parvenu à enflammer "son" public en menant 5-3 dans la troisième manche.

Vainqueur des cinq finales qu'il avait disputées jusque-là en 2024, Jannik Sinner a fait parler toute la confiance accumulée cette saison dimanche à Flushing Meadows. Sans jamais sembler forcer véritablement son talent, il a su élever son niveau de jeu dans le "money time" pour faire la différence.

Plus solide à l'échange, plus complet sur le plan technique que son adversaire, l'Italien n'a connu qu'une baisse de régime, concédant son service à 3-3 dans le troisième set après avoir manqué deux balles de break dans le jeu précédent. Dos au mur à 3-5, il a serré sa garde pour s'adjuger les quatre derniers jeux du match.

Le partage en 2024

Première saison depuis 2002 à se conclure sans le moindre titre majeur pour l'un des membres du "Big Three" (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic), l'exercice 2024 aura donc pleinement souri à leurs successeurs désignés. Jannik Sinner a triomphé à Melbourne et à New York, Carlos Alcaraz s'imposant à Paris et à Wimbledon.

Jannik Sinner a donc fait aussi bien que Carlos Alcaraz en 2024 en terme de trophées majeurs. Mais la comparaison s'arrête là: bien plus constant que l'Espagnol, l'Italien a fait le trou au classement ATP: il compte plus de 4100 points d'avance sur son nouveau dauphin, Alexander Zverev, alors qu'Alcaraz (3e) accuse 4490 points de retard.

