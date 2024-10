Shelton et Mpetshi Perricard s'affronteront pour le titre

La finale des Swiss Indoors de dimanche (à suivre dès 15h30 sur RTS 2) mettra aux prises Ben Shelton (ATP 23) à Giovanni Mpetshi Perricard (50). En demi-finales, l'Américain a disposé d'Arthur Fils (20) 6-3 7-6 (11/9) alors que le Français a battu Holger Rune (14) 7-6 (8/6) 6-4.

La qualification de Shelton pour la finale du tournoi de Bâle est un petit évènement. Cela faisait en effet 26 ans qu'un Américain n'avait pas atteint ce stade.

Dans un match plaisant, il n'a fallu qu'un break à Shelton pour empocher le premier set sur le score de 6-3. L'Américain, qui n'a pas concédé la moindre balle de break à son adversaire, a tout de même été emmené au tie-break dans la seconde manche. Mené 5-0 et dos au mur, il a joué un tennis remarquable pour sauver 5 balles de match et finalement l'emporter 6-3 7-6 (11-9).

Mpetshi Perricard impressionnant sur son service

Dans le second match de la journée, Mpetshi Perricard s'est montré impressionnant au service face à Rune. Le Français, qui disputera sa première finale estampillée ATP 500 sur le Circuit, n'a pas offert la moindre balle de break et a aligné 18 aces.

Dans le tie-break du premier set, Mpetshi Perricard a dû sauver une balle de set avant d'en obtenir une dans la foulée et conclure sur sa première occasion pour l'emporter 8-6. Dans la seconde manche, il a d'entrée breaké le Danois pour ne plus jamais être rejoint et s'imposer 7-6 (8/6) 6-4.

