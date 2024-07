Sans un immense favori, Wimbledon se cherche autant un vrai patron qu'une vraie patronne

Le tournoi londonien débute ce lundi à Church Road, où bien malin qui pourra donner le nom des futurs lauréats, tant la quinzaine semble ouverte, notamment chez les dames. Trois Helvètes s'aligneront à Wimbledon, sans grands espoirs.

L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs, mais par les temps qui courent, les yeux se tournent pourtant davantage vers les gazons de l’Euro que du côté de Wimbledon. Ceci alors que le mythique tournoi londonien n’a rien perdu de son lustre – surtout pas – et débute lundi avec pas mal de questionnements autour de lui, donc tout pour être de très belle facture cet été.

Djokovic, un peu moins favori

Difficile en effet, tant chez les hommes que chez les dames, d’extraire du lot une seule personne à battre. Une année après les triomphes de Carlos Alcaraz et de Marketa Vondrousova, le suspense est bel et bien de mise, à Church Road, où ils sont plusieurs à pouvoir lorgner le Graal et où elles sont semble-t-il encore plus nombreuses à pouvoir espérer s’imposer (lire encadré).

Novak Djokovic apparaît comme un épouvantail? Non. Pas cette année. Blessé à Roland-Garros mais déjà remis sur pied, le Serbe n’a pas les mêmes certitudes que par le passé en posant sa besace à Wimbledon. Finaliste l’an dernier au bout d’une finale géniale, il avait entouré en grand cette édition 2024 dans son agenda pour prendre une revanche cinglante sur ses rivaux, Alcaraz en tête, mais son récent pépin physique et son opération à un genou ont mis un petit coup de canif à ses ambitions. Il n’en demeure pas moins que même sans être forcément à 100%, "Nole" est à citer parmi les principaux prétendants à la couronne d’Angleterre. Comme son bourreau d’il y a 12 mois, à la confiance encore renforcée par son récent sacre à Roland-Garros.

La parole à Sinner?

Mais dans l’ancien jardin extraordinaire de Roger Federer, les autres prétendants ne manqueront pas. Au premier rang desquels figure bien entendu le no1 mondial Jannik Sinner, qui a si souvent montré de belles choses à Church Road avant de soudainement mater tout le monde à l’Open d’Australie. L’Italien a le jeu parfait pour exceller à "Wimb". Reste la question physique, pour lui qui est fragile des hanches. Derrière, il va falloir citer les gros serveurs américains que sont Taylor Fritz et Tommy Paul, récemment titrés respectivement à Eastbourne et au Queen’s. Bien qu’ils ne semblent pas en mesure de faire le "saut de qualité" jusqu'à inscrire leur nom au palmarès, ils restent dangereux. Tout comme Alexander Zverev ou Hubert Hurkacz, capables de tout. Le vainqueur pourrait fort bien se trouver parmi les sept noms alignés ici.

Mais gardons un œil ailleurs: sur un Grigor Dimitrov qui peut toujours dégainer de belles choses notamment. Et alors qu’un Alexander Bublik reste imprévisible, Andrey Rublev n’apparaît en revanche plus vraiment comme un client. Casper Ruud et Daniil Medvedev ne devraient pas non plus pouvoir aller se poser dans le dernier carré. Ils ont moins le profil de potentiels trouble-fêtes, comme pourraient a contrario l’être Matteo Berrettini, Alex De Minaur ou Jack Draper. En retrait toutefois des cadors.

Arnaud Cerutti