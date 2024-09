Sans Riedi et Wawrinka contre le Pérou

Capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis, Severin Lüthi a dévoilé sa sélection pour le match du groupe mondial I prévu face au Pérou les 13 et 14 septembre à Bienne. Stan Wawrinka et Leandro Riedi n'en font pas partie.

La formation helvétique sera emmenée par l'homme en forme du moment, Jérôme Kym (ATP 180). L’Argovien de 21 ans, qui a remporté récemment ses deux premiers titres sur le circuit Challenger, a gagné plus de 300 places dans la hiérarchie mondiale.

Plus expérimentés, Marc-Andrea Hüsler (ATP 168) et Dominic Stricker ATP 169) font également partie de la sélection. Celle-ci comporte aussi le Tessinois de 25 ans Remy Bertola (ATP 273), qui faisait déjà partie de l’équipe en février dernier face aux Pays-Bas.

Leandro Riedi (ATP 130) et Alexander Ritschard (ATP 131), les deux Suisses les mieux classés, ne sont en revanche pas à disposition. Riedi se remet d’une blessure à un genou, alors que Ritschard privilégie sa carrière personnelle. Le Vaudois Stan Wawrinka (ATP 196) n'est pas non plus présent dans la sélection.

ats/btro