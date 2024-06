Sabalenka mord la poussière contre la jeune Andreeva

Aryna Sabalenka (WTA 2) ne remportera pas le second Grand Chelem de l'année. Vainqueure à Melbourne, la Bélarusse, visiblement diminuée physiquement, s'est inclinée face à Mirra Andreeva (38) 6-7 (5/7) 6-4 6-4. La Russe de seulement 17 ans affrontera Jasmine Paolini pour une demi-finale suprise.

Demi-finaliste la saison passée, Sabalenka a paru tout au long de la partie en grande difficulté, se plaignant souvent de douleurs au ventre. Par deux fois, la Bélarusse, double vainqueure de l'Open d'Australie, a dû faire appel aux médecins pour se procurer des cachets.

Et ce notamment dans le 1er set où elle avait pris rapidement les devants en breakant à 2-0. Son inconfort, visible sur le court à travers ses nombreuses grimaces et regards lancés à son clan, a profité à Andreeva, peu impressionnée par l'enjeu. Elle a gagné 4 jeux d'affilée avant de pousser la no2 mondiale à l'emporter au tie-break.

Une montée en puissance depuis le début de l'année

Par la suite, bien que breakée d'entrée de 2e manche, elle ne s'est pas laissée distancer et a d'ailleurs pris les devants pour remporter le 2e set avant de définitivement valider son exploit dans le dernier, au bout de 2h29 de jeu.



Cette performance vient confirmer une montée en puissance de la révélation du Masters 1000 de Madrid en 2023 - elle avait passé trois tours avant d'être éliminée par Sabalenka - qui depuis était parvenue à atteindre les 8es de finale de Wimbledon et de l'Open d'Australie.

afp/pza