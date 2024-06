Rybakina poursuit sa route

La Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale et prétendante au titre, s'est qualifiée sans trembler pour les quarts de finale de Roland-Garros en battant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 19) 6-4 6-3 en 1h09.

"Je suis très contente de ma performance. Elina est une combattante et elle est donc toujours très difficile à jouer", a commenté Rybakina.

Lauréate de Wimbledon 2022, elle affrontera mercredi l'Italienne Jasmine Paolini (15), vainqueure 4-6 6-0 6-1 de la Russe Elina Avanesyan (70), pour tenter de se hisser pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré du Majeur sur terre. La Kazakhe de 24 ans avait déjà atteint les quarts de finale à Paris en 2021.

Face à Svitolina, elle n'a pas été sans reproche, commettant notamment 23 fautes directes, mais elle a été plus efficace: elle s'est procuré au total sept balles de break et en a converti cinq (deux dans le premier set et trois dans le second), quand Svitolina en a converti 2 sur 3 au total.

Un premier quart à 28 ans pour Paolini

De son côté, Paolini jouera pour la première fois à 28 ans un quart de finale en Grand Chelem. Pour y parvenir, elle a su renverser une situation qui était bien mal embarquée.

Elle a en effet réussi à revenir à 4-5 dans ce premier set, sans pouvoir empêcher son adversaire d'empocher la manche. Mais, par la suite, Paolini a été nettement au-dessus. L'Italienne (1,63 m) avait à ce jour pour meilleur résultat en Grand Chelem le 8e de finale joué en janvier à l'Open d'Australie. A Roland-Garros, elle n'avait jamais dépassé le 2e tour.

afp/nm