Rybakina en quarts après l'abandon de Kalinskaya

Elena Rybakina, 4e mondiale et titrée en 2022, est en quarts de finale de Wimbledon. Elle a bénéficié de l'abandon de la Russe Anna Kalinskaya (WTA 18), blessée à l'avant-bras droit.

Kalinskaya a jeté l'éponge alors qu'elle avait perdu huit jeux d'affilée et se retrouvait menée 6-3 3-0.

"Mon service m'aide beaucoup et en particulier quand le toit est fermé et qu'il n'y a pas de vent. Je suis très contente de la façon dont j'ai joué les deux derniers matches", a commenté Rybakina. La Kazakhe de 25 ans affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina (21), qui a battu facilement la Chinoise Wang Xinyu (42) 6-2 6-1 pour tenter de rejoindre le dernier carré.

Rybakina ne ressent pas de pression

Rybakina est désormais la joueuse la mieux classée du tableau féminin, mais elle ne ressent pas de pression particulière. "Je ne ressens pas de pression. Chaque adversaire est difficile et je sais que je dois à chaque fois jouer mon meilleur tennis. C'est ça que j'essaie de faire à chaque match", a-t-elle assuré.

Face à Kalinskaya, Rybakina s'était retrouvée menée 2-0 après un premier jeu de service raté. Elle a recollé à 3-3 et au changement de côté suivant, alors que la Kazakhe était passée devant au score 4-3, la Russe a demandé un temps mort médical et s'est fait manipuler, visiblement pour des douleurs à l'avant-bras droit. Elle a repris la partie, mais n'a plus remporté le moindre jeu jusqu'à son abandon.

ats/efas