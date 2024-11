Ruud complète le dernier carré

Casper Ruud (ATP 7) s'est qualifié pour les demi-finales des Masters ATP. Le Norvégien a remporté son dernier match de poules contre le Russe Andrey Rublev (8) 6-4 5-7 6-2 à Turin.

Le quatrième et dernier billet pour le dernier carré est donc revenu au Norvégien. Ruud participera pour la troisième fois en trois participations aux demi-finales et défiera samedi en soirée le grand favori et chouchou du public, Jannik Sinner (1), qu'il n'a jamais battu en deux confrontations, mais leur dernier duel remonte à 2021.



"C'est LE joueur de l'année, c'est comme s'il ne savait plus perdre, mais je vais juste jouer ma chance à fond", a insisté Ruud.

ats/pza