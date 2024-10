Rublev et Ruud en têtes d'affiche

Jérôme Kym a rejoint Stan Wawrinka et Dominic Stricker dans le tableau principal des Swiss Indoors. L'Argovien a remporté le derby suisse qui l'opposait à Henry Bernet au 2e et dernier tour des qualifications. Kym (ATP 141) s'est imposé 6-2 6-4 devant le junior bâlois de 17 ans, tombeur de l'ex-no9 mondial Fabio Fognini au 1er tour de ces qualifications. Il disputera ainsi dans la Halle St-Jacques son 1er match officiel sur l'ATP Tour, lui qui pointait au 485e rang en début d'année. Kym, qui avait battu Arthur Rinderknech (ATP 62) la veille, n'a laissé aucune chance à Bernet (ATP 940). Auteur de 12 aces, il n'a ainsi pas dû faire face à la moindre balle de break et n'a perdu que 13 points sur son engagement.