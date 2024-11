Roger Federer s'épanche: "Rafa, tu m'as fait aimer encore davantage le tennis"

A l'heure où la retraite de Rafael Nadal se précise, Roger Federer, son vieux rival et vieux pote, s'est épanché sur ses réseaux sociaux en écrivant une lettre à l'Espagnol. Morceaux choisis.

"Tu m’as battu plus que je ne t’ai battu. Tu m’as poussé plus que quiconque. Tu m’as fait travailler plus que je ne l’aurais imaginé. Tu m’as poussé à réinventer mon jeu – jusqu’à changer la dimension de mon tamis de raquette."

"Je ne suis pas une personne très superstitieuse, mais tu as porté cela à un autre niveau. Ta manière d’aligner tes bouteilles comme des soldats, de remettre tes cheveux en place, de réajuster tes sous-vêtements… Tout cela avec la plus grande intensité. J’ai aimé toutes ces choses, car elles étaient si uniques et elles n’étaient que toi."

"Et tu sais quoi, Rafa? Tu m’as fait aimer le jeu encore davantage."

"Oui, d’accord, pas en premier lieu… Après l’Open d’Australie 2004, je suis devenu no1 mondial et j’étais sur le toit du monde. Réellement. Pendant 2 mois, jusqu’à ce que tu débarques sur le court à Miami avec ton maillot rouge sans manche, tout biceps dehors, et que tu me battes promptement. Tout le bruit que j’avais entendu autour de toi n’était pas qu’un effet de mode."

"20 ans plus tard, je dois le dire: quel parcours tu as fait! Gagner 14 fois Roland-Garros… Tu as rendu l’Espagne fière. Mais aussi l’ensemble du monde du tennis."

"Rafa, je sais que tu es focalisé sur le dernier rendez-vous de ta carrière, mais je veux que tu saches que ton vieux pote est toujours derrière toi et qu’il le sera encore plus fort pour tout ce que tu entreprendras par la suite."

ace