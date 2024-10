Roger Federer: "Ce fut un immense honneur, Rafa"

"Quelle carrière, Rafa! Ce fut un immense honneur", a écrit Roger Federer en réponse à l'annonce par Rafael Nadal qu'il allait à son tour mettre un terme à sa carrière de joueur de tennis, à l'âge de 38 ans, le mois prochain.

"J'ai toujours souhaité que ce jour n'arrive jamais. Merci pour les souvenirs inoubliables et toutes tes performances incroyables dans le sport que nous chérissons", a ajouté Federer, 20 titres du Grand Chelem et lui-même déjà retraité depuis 2 ans, dans une réponse à la vidéo diffusée par son ex grand rival lauréat de 22 Majeurs.

Jannik Sinner, no1 mondial, a réagi: "C'est une mauvaise nouvelle pour le monde du tennis. Rafa est une personne incroyable. Il nous a montré comment nous comporter sur le court, comment gérer les situations... Il nous a aussi appris à rester humbles, à ne pas changer avec le succès."

Les éternels rivaux sur la terre battue de Roland-Garros en 2011. [KEYSTONE - LIONEL CIRONNEAU]

"Nous ne pouvons pas nous comparer à eux" déclare Sinner

Et Sinner d'ajouter: "Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer d'eux (réd: le Big Three composé de Federer, Nadal et Djokovic). Nous ne pouvons pas nous comparer à eux. C'est impossible, surtout en ce moment. Je pense que nous avons tous eu beaucoup de chance de voir le "Big Three" jouer au tennis, et je me considère très chanceux d'avoir pu les connaître et apprendre d'eux."

agences/bur