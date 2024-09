Roger Federer, 43 ans, en a encore dans le poignet

Alors que la Laver Cup se dispute ce week-end à Berlin, Roger Federer a parlé de son actualité. Au menu: des vacances, du golf, mais jamais en étant très loin des courts, sa dextérité étant intacte, comme il l'a démontré dans la capitale allemande.

Les légendes sont éternelles. Roger Federer a beau avoir mis un terme à sa carrière il y a déjà 2 ans, sa dextérité est intacte, comme il a pu le démontrer en marge de la Laver Cup, au moment de taper des balles avec les invités de son ancien sponsor raquette. "Je peux encore le faire", a-t-il plaisanté devant la presse réunie à Berlin.

Mais ne vous y méprenez pas: "RF" ne fera pas comme d'autres anciens, comme son ex-capitaine de Laver Cup Björn Borg, en tentant un retour sur le circuit. S'il aime toujours autant "son" sport, le Bâlois a désormais d'autres chats à fouetter, d'autres aventures à vivre. "Je profite de la Laver Cup, de mon séjour à Berlin, puis je rentrerai chez moi pour redevenir père et chauffeur", a-t-il plaisanté devant l'agence allemande SID.

Du Centre Court de Wimbledon - son ancien jardin extraordinaire - Roger Federer est passé à d'autres terrains; les greens de golf. "J'ai commencé à jouer au golf, a-t-il en effet relevé à Berlin. Mes enfants et ma femme l'ont également fait. Mon niveau est bon, mais pas suffisant pour un duel avec Rafael Nadal..." Il n'y aura donc pas de nouvelles empoignades entre anciens Nos 1 mondiaux, l'Espagnol ayant visiblement un swing trop remarquable pour que "RF" s'y frotte.

Cela ne gâche en rien l'actualité de Federer, très occupé père de 4 enfants. En famille, il a appris à aimer autrement les voyages, sans que ceux-ci ne soient dictés par les tournois. Il en profite donc différemment. Pleinement, même. "J'ai désormais beaucoup de temps pour faire des voyages sympas avec ma famille (ndlr: Vietnam et Thaïlande, notamment), pose-t-il. Je le fais donc beaucoup. Je viens d'ailleurs de commencer à plonger..."

Le tennis ne le concerne plus au quotidien, mais il n'est jamais très loin de l'homme aux 20 titres du Grand Chelem. "J'ai toujours l'impression d'avoir mis fin à ma carrière il y a cinq secondes, avoue-t-il. Quand je me trouve sur un terrain, j'ai envie de prendre immédiatement une raquette et de commencer à jouer..." Puis le Bâlois de reprendre: "Beaucoup de souvenirs me viennent en ce moment..."

Sans doute les plus beaux, ceux qui ont fait battre le coeur des Suisses durant 20 ans...

ace (avec agences)