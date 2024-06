Riedi et Ritschard passent un tour, pas Hüsler

Les qualifications féminines, qui débutent mardi, verront trois Suissesses tenter de rejoindre le tableau principal. Au premier tour, Céline Naef (WTA 173) et Jil Teichmann (WTA 197) affronteront chacune une Ukrainienne, respectivement Katarina Zavatska (WTA 200) et Daria Snigur (WTA 131), quant à Simona Waltert (WTA 227), elle se mesurera à l'Américaine Clervie Ngounoue (WTA 384). A noter que Naef et Teichmann pourraient se retrouver face à face au deuxième tour en cas de victoire mardi.