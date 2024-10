Rafael Nadal s'arrêtera après la finale de la Coupe Davis

"Cela a forcément été une décision difficile à prendre, a donc relevé Rafael Nadal. Mais dans la vie, tout a un début et une fin. Je crois que c'est le bon moment pour moi de mettre un point final à une longue carrière, plus fructueuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer (....). Je me sens très chanceux d'avoir pu vivre tout cela et je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le tennis, mes collègues de toutes ces années, spécialement mes grands rivaux. J'ai vécu tant de grands moments qui vont encore m'accompagner toute ma vie."