Rafael Nadal n'a pas tout à fait fini

Malgré la déception d'une première défaite au 1er tour de Roland-Garros, Rafael Nadal estime avoir été suffisamment compétitif lundi face à un Alexander Zverev "très fort" pour ne pas encore tirer un trait définitif sur sa carrière.

Après de longs mois d'incertitude quant à sa possibilité de rejouer sur sa terre battue fétiche et même de rejouer tout court, sa défaite 6-3 7-6 6-3 en plus de trois heures pose maintenant la question du moment où il va définitivement ranger les raquettes.

"J'ai démontré que j'étais prêt pour plus qu'une défaite au 1er tour", s'est félicité Nadal. "J'aurais difficilement pu mieux jouer, a-t-il analysé. Je pense avoir par moments joué à un très bon niveau mais parfois j'ai manqué des coups".

Les questions sur l'avenir

L'accumulation de blessures ces dernières années et les difficultés à s'en remettre ont "détruit psychologiquement" le champion, au point qu'il s'est dit "qu'il fallait arrêter tout ça". Sa prestation et ses sensations lundi font que ce qui a "de grandes, grandes chances" d'être son dernier Roland-Garros, ne le sera peut-être pas.

Ce qu'il craint, c'est de regretter, "dans un an ou un an et demi", d'avoir annoncé sa retraite trop tôt, sans s'être donné une dernière chance alors qu'il commençait à se sentir "un peu mieux physiquement".

afp/fg