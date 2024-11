Rafael Nadal a disputé le dernier match de sa carrière

La Slovaquie a créé la sensation en dominant la Grande Bretagne (2-1) pour se hisser en finale de la Billie Jean King Cup à Malaga. Elle affrontera l'Italie, victorieuse la veille de la Pologne. Dans le double décisif, la paire slovaque composée de Tereza Mihalikova et Viktoria Hruncakova a déjoué les pronostics face aux Britanniques Heather Watson et Olivia Nicholls, laminées 6-2 6-2. Un peu plus tôt, Rebecca Sramkova avait renversé Katie Boulter dans le second simple (2-6 6-4 6-4). La lauréate de l'US Open 2021 Emma Raducanu avait apporté le premier point aux Britanniques en battant Hruncakova (6-4 6-4).