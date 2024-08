"On commence à se poser des questions" partage Wawrinka

Stan Wawrinka se sent en forme, mais ne trouve tout simplement pas le chemin de la victoire. "On commence à se poser des questions", a-t-il concédé après sa défaite au 1er tour de l'US Open mardi.

La déception se lit sur son visage lorsqu'il s'apprête à faire son passage obligé devant les micros dans la tiédeur de la nuit new-yorkaise. Le triple vainqueur de Grand Chelem n'a eu aucune chance contre le qualifié italien Mattia Bellucci (ATP 101). Cela soulève toute une série de questions.

Ce match a-t-il constitué la dernière apparition de Wawrinka à l'US Open? Peut-être même dans un tournoi du Grand Chelem tout court? "Vous posez toujours la même question", répond le Vaudois de 39 ans. Pas fâché, il connaît le métier. A son âge très avancé pour un sportif de haut niveau et face à l'absence de victoires, la question est logique. "Et je donne toujours la même réponse: je ne sais pas."

Un dilemme

Stan Wawrinka est confronté à un dilemme. Le sport lui procure toujours autant de plaisir, les spectateurs adorent le regarder jouer. Mais un bilan de cinq victoires en 2024 sur le circuit principal et une chute aux alentours de la 225e place mondiale ne correspondent pas à ses attentes.

A Roland-Garros, où les ovations ont été particulièrement fortes, le Vaudois a souligné qu'il serait volontiers de retour en 2025. Mais il a aussi précisé que même s'il ne faisait pas trop attention à son classement, celui-ci devrait remonter: "A un moment donné, les résultats doivent aussi être au rendez-vous."

Un cercle vicieux

Pour l'instant, c'est le contraire qui se produit - et ce malgré le fait qu'il estime bien jouer à l'entraînement. Stan Wawrinka ne parvient toutefois pas à concrétiser cela lors des matches. "Quand on ne gagne pas ces points décisifs, on commence à se poser des questions", convient le champion de l'US Open 2016.

"On cherche son jeu et souvent, comme aujourd'hui, on ne trouve pas la bonne solution". Une sorte de cercle vicieux s'installe. Plus le succès tarde à venir, plus les doutes augmentent et plus il devient difficile de jouer ces points importants de manière libérée et offensive.

Le temps presse pour celui qui est actuellement le plus âgé du circuit ATP en simple. Si les victoires ne reviennent pas rapidement, la fin de la saison pourrait marquer aussi la fin d'une brillante carrière. Même si l'envie de poursuivre reste plus qu'intacte.

