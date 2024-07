Novak Djokovic règle ses comptes avec le public

Novak Djokovic (ATP 2) n'est pas du genre à se laisser faire et ce n'est pas le public londonien qui dira le contraire. Après sa victoire en 3 sets devant Holger Rune en 8es de finale de Wimbledon, le Serbe a profité de son interview sur le court pour s'en prendre à la partie du public qui lui a "manqué de respect".

"A tous les fans qui ont fait preuve de respect et sont restés ce soir, j'adresse mes remerciements du fond de mon coeur. Et à tous ceux qui ont choisi de manquer de respect aux joueurs et dans ce cas, à moi, je vous dis +boooooooooonne nuit+", a-t-il dit le regard noir, en imitant les huées qu'il a entendues durant le match.



"Je sais qu'ils encourageaient Rune (en criant Ruuuuuune, ndlr), mais c'est une excuse pour aussi me huer. Et je ne l'accepte pas. Non, non, non", a-t-il ajouté.

"Vous ne m'atteindrez pas"

"Ça fait plus de 20 ans que je suis sur le circuit. Je connais tous les trucs. J'ai joué dans des ambiances bien plus hostiles, croyez-moi, alors vous ne m'atteindrez pas", a-t-il conclu avant de quitter le Centre Court.



Le Serbe de 37 ans, en quête d'un huitième titre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer et porter à 25 son propre record de titres du Grand Chelem, affrontera l'Australien Alex De Minaur (9) pour une place dans le dernier carré.

afp/fg