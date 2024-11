Nadal fait ses adieux sur ses terres espagnoles

En cas de victoire face aux Pays-Bas, l'Espagne pourrait retrouver en demi-finale le Canada, vainqueur en 2022, opposé à l'Allemagne privée du no2 mondial Alexander Zverev.

Finalistes des 2 dernières éditions, les Australiens auront fort à faire jeudi pour leur entrée en lice contre les Etats-Unis, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition avec 32 sacres. Avec Taylor Fritz, nouveau no 4 mondial après sa place de finaliste aux Masters, Tommy Paul (12e) et Ben Shelton (21e), les Américains espèrent soulever le trophée pour la première fois depuis 2007.

S'ils l'emportent contre l'Australie, les Etats-Unis défieront en demi-finales soit l'Argentine, soit l'Italie tenante du titre de Jannik Sinner, no 1 mondial et triomphant aux Masters.