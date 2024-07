Murray, pour sa dernière sur le gazon londonien, renonce au simple

Double vainqueur à Wimbledon, Andy Murray s'est retiré de la compétition en simple pour ce qui sera son dernier Wimbledon. Le Britannique de 37 disputera néanmoins le double avec son frère Jamie.

Andy Murray, sacré en 2013 et en 2016 à Wimbledon, a été opéré récemment d'un kyste à la colonne vertébrale qui comprimait ses nerfs et lui faisait perdre le contrôle et la puissance de sa jambe droite.

"Malheureusement, bien qu'il ait travaillé très dur pour se rétablir depuis son opération il y a un peu plus d'une semaine, Andy a pris la décision très difficile de ne pas jouer le simple cette année", a déclaré l'entourage de Murray. "Comme vous pouvez l'imaginer, il est extrêmement déçu, mais il a confirmé qu'il jouerait en double avec Jamie et qu'il se réjouissait de participer à Wimbledon pour la dernière fois."

Jouant depuis 2019 avec une hanche métallique, l'ancien no 1 mondial devrait prendre sa retraite après les Jeux olympiques de Paris.

reuters/bao