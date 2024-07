Medvedev sort Sinner et affrontera Alcaraz en demies

No1 mondial, Jannik Sinner a été éliminé dès les quarts de finale à Wimbledon. L'Italien, demi-finaliste l'an dernier sur l'herbe londonienne, s'est incliné 6-7 (7-9) 6-4 7-6 (7-4) 2-6 6-3 devant le Russe Daniil Medvedev (5) sous le toit du Centre Court.

Tous les voyants semblaient pourtant au vert pour Sinner à l'entame de la cinquième manche. L'Italien venait de survoler les débats dans le quatrième set- et le souvenir de la finale du dernier Open d'Australie - dans laquelle il a renversé Medvedev en ayant perdu les deux premiers sets - était alors présent dans tous les esprits.

Mais Jannik Sinner - qui s'était senti mal au début de la deuxième manche et avait quitté le court pendant plus de dix minutes - n'a rien pu faire dans ce set décisif. Daniil Medvedev a signé l'unique break dès le quatrième jeu et a conservé jusqu'au bout cet avantage, concluant sur un jeu blanc après tout juste 4h00' de jeu.

Alcaraz renverse Paul

Carlos Alcaraz (3) peut toujours rêver d'un deuxième titre consécutif à Wimbledon. L'Espagnol s'est hissé dans le dernier carré en matant Tommy Paul (13) en quatre sets.

Le dernier vainqueur de Roland-Garros s'est imposé 5-7 6-4 6-2 6-2 devant l'Américain, qui restait sur neuf victoires consécutives après avoir triomphé sur l'herbe du Queen's en préparation à cette quinzaine. Il se frottera vendredi à Daniil Medvedev pour une place en finale.

ats/efas