La Suisse domine le Pérou et disputera à nouveau les Qualifiers

ll n’y a pas eu de mauvaise surprise à Bienne. La Suisse a conclu sa rencontre contre le Pérou l’issue du double pour s’imposer 3-0 et pour assurer sa place dans les Qualifiers de 2025.

Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker, qui avaient été titrés en 2021 à Gstaad, se sont imposés 7-5 6-1 devant les frères Aklon et Conner Huertas Del Pino. Les deux gauchers ont enlevé 9 des 10 derniers jeux de la rencontre pour apporter le point décisif. La veille, Jérôme Kym et Hüsler avaient également remporté leur simple en 2 sets.

La Suisse disputera donc en février prochain les Qualifiers avec l’ambition de figurer parmi les 16 équipes appelées à jouer pour la conquête du Saladier d’argent. Victorieux en Allemagne en 2023 mais battu cette année aux Pays-Bas, le capitaine Severin Lüthi et ses joueurs espèrent que le tirage au sort leur offrira une rencontre à domicile.

L'équipe de Suisse a passé avec succès l'obstacle péruvien. [Freshfocus - Urs Lindt]

Vers un nouveau changement de format?

Tout indique que le format de la Coupe Davis sera modifié l’année prochaine. Si le Final-8 de novembre sera maintenu, la Fédération Internationale (FIT) songe à abandonner les phases de poules organisées dans 4 pays pour privilégier l’organisation de 8es de finale selon la règle de l’alternance. Ce sont bien les rencontres à domicile avec leur ambiance particulière qui ont fait le sel de la Coupe Davis du passé, avant que Gérard Piqué et son groupe Kosmos ne la dénaturent.

ats/bur