Krejcikova remporte son deuxième Grand Chelem en simple

La Tchèque Barbora Krejcikova, 32e mondiale, a remporté à Wimbledon son 2e titre du Grand Chelem en battant en finale l'Italienne Jasmine Paolini (7) 6-2 2-6 6-4. Krejcikova, 28 ans, avait remporté Roland-Garros en 2021. Ancienne no2 mondiale, elle retrouvera lundi la 10e place du classement.

Quant à Paolini, elle a ainsi perdu sa 2e finale majeure d'affilée après Roland-Garros où elle avait été nettement dominée par Iga Swiatek. Elle sera 5e mondiale lundi, son meilleur classement.



Krejcikova devient ainsi la première joueuse tchèque à remporter 2 titres du Grand Chelem en simple dans 2 Majeurs différents.



Paolini, première Italienne à jouer la finale à Wimbledon, est aussi la 5e joueuse depuis 1999 et la première depuis Serena Williams en 2016 à enchaîner les finales à Roland-Garros et Wimbledon.

Départ canon

Samedi dans le 1er set, Krejcikova a immédiatement pris le match en mains avec un break confirmé pour mener 2-0. A 0/30 sur son second service, Paolini a enfin semblé trouver un début de solution: elle a marqué 3 points d'affilée, mais a encore dû sauver deux balles de break avant de finalement sauver sa mise en jeu.



Ce n'était que partie remise puisque la Tchèque a réussi le double break un peu plus tard pour mener 5-1. Avec le soutien appuyé du public, Paolini s'est accrochée, mais n'a pu refaire son retard dans cette 1re manche où elle a été complètement dominée.



Etonnamment, c'est Paolini qui a pris les devants d'entrée dans la 2e manche avec un break pour se détacher 3-0. Krejcikova est comme tombée dans une forme d'apathie dont a profité parfaitement l'Italienne.

Paolini en tête dans l'ultime set

En difficulté sur son service, la Tchèque a tenté par moments de redevenir plus agressive, de changer de rythme, de monter au filet, mais a commis trop de fautes et laissé Paolini égaliser à un set partout sur un double break.



L'Italienne a donc entamé la manche décisive sur son service pour faire la course devant. Mais elle a craqué dans le 7e jeu en offrant le break à son adversaire sur une double faute. Son adversaire tchèque a fini par conclure sur sa troisième balle de match et en ayant sauvé deux balles de débreak.

afp/pza