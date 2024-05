"Je rêve d'un troisième titre au Geneva Open", lance Casper Ruud

Double vainqueur du Geneva Open (2021 et 2022) et triple finaliste en Grand Chelem, Casper Ruud veut frapper fort cette semaine aux Eaux-Vives. Après une conférence de presse, l'actuel no7 mondial a prolongé la discussion avec RTS Sport.

Assis sur un banc devant le vestiaire des joueurs du Gonet Geneva Open, Casper Ruud respire la sérénité. Auteur d’un excellent début de saison (titre à Barcelone, finales à Cabo San Lucas, Acapulco et Monte-Carlo, demie à Estoril…), le Norvégien est impatient d’entrer en lice dans un tournoi qui lui est cher et qu’il a déjà conquis à deux reprises. "Je veux renouer avec mes sensations de 2021 et 2022", clame-t-il.

RTSsport.ch: Vous voilà encore présent à Genève, où vous vous êtes déjà imposés à deux reprises. Les gens sont impatients de vous revoir et vous dites vous réjouir d’entrer en lice. On a parfois l’impression que le Gonet Geneva Open ne va pas sans Casper Ruud et vice-versa?

CASPER RUUD: (il rit) Je ne crois pas que la relation va jusque-là, mais c’est vrai que je me sens très bien ici, j’aime ce tournoi. C’est un luxe de pouvoir évoluer dans un tel environnement, qui plus est lorsque la météo est telle qu’aujourd’hui. Je me régale aux Eaux-Vives, où je dispose des meilleures possibilités pour m’entraîner, en étant entouré par des fans géniaux. J’ai toujours trouvé une bonne énergie et un excellent feeling en venant ici. Cette semaine est parfaite pour me lancer vers Roland-Garros. Et puis, un tournoi que tu as gagné deux fois reste forcément dans ton cœur. Même si j’ai un peu souffert du dos à Rome, je suis là pour tenter de le remporter une troisième fois!

RTSsport.ch: Il y a quand même Novak Djokovic dans le tableau. Pour vous, c’est une bonne nouvelle ou vous préféreriez le voir "loin du bal"?

CASPER RUUD: (il sourit à nouveau) Sa présence reste une nouvelle fantastique pour le Geneva Open! Qu’il vienne a constitué une petite surprise pour tout le monde, mais c’est toujours fun pour un tournoi de pouvoir s’appuyer sur un joueur comme lui. Novak est le no1 ATP, donc le favori pour le titre cette semaine.

RTSsport.ch: Même si vous avez flirté avec le trône mondial, les gens parlent davantage d’Alcaraz, de Sinner, voire de Rune et Tsitsipas que de vous. Certains disent même parfois que vous manquez de charisme. Est-ce que cette image vous dérange?

CASPER RUUD: Non, très franchement, et je trouve même normal que l’on se focalise sur Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, parce qu’ils réalisent des choses exceptionnelles, que ce sont des talents tels qu’on en avait pas vus arriver depuis longtemps dans le tennis et que ce sont des joueurs fantastiques à voir jouer. Tous deux font du bien à notre sport, font du bien à leurs compatriotes, qui sont des passionnés de tennis. Personnellement, j’adore les regarder et j’adore les affronter.

RTSsport.ch: En septembre 2022, vous n’étiez qu’à une victoire de la place de no1 ATP. Avez-vous des regrets d’avoir perdu cette fameuse finale de l’US Open contre Carlos Alcaraz?

CASPER RUUD: Non, je n’ai aucun regret! Sinon je n’aurais plus jamais dormi de la nuit et je n’aurais pas pu avancer tel que je l’ai fait depuis dans ma carrière. Je sais que j’ai tout donné pour y arriver et que cela n’a pas suffi. Oui, je n’en ai pas été loin (ndlr: il avait eu deux balles pour mener deux manches à une), mais j’ai la conscience tranquille. Après, bien sûr que devenir no1 mondial reste un rêve.

RTSsport.ch: Comment situez-vous votre forme par rapport aux trois années précédentes à la même période?

CASPER RUUD: Mon tennis est meilleur que les autres années. En témoigne le fait que je n’avais jamais autant gagné de matches dans ma carrière entre le début de saison et le mois de mai. Même si l’année 2022 avait été incroyable, c’est de loin, pour le moment, le meilleur exercice de ma carrière. Après, je sais que les gens évaluent une saison sur les résultats obtenus en Grand Chelem. Et comme l’Open d’Australie ne m’a pas apporté le succès escompté (ndlr: sorti au 3e tour), c’est à moi de faire fort à Roland-Garros, Wimbledon et à l’US Open.

Arnaud Cerutti, Genève