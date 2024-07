Il y a 15 ans, Federer dominait Roddick dans une finale d’anthologie

A deux jours de la finale de Wimbledon 2024, RTSsport vous replonge dans un moment d'histoire. Le 5 juillet 2009 Roger Federer bat l’Américain Andy Roddick dans un match marathon terminé sur le score de 16-14 au cinquième set. Il fête son sixième titre à Wimbledon, un an après sa défaite épique contre Rafael Nadal. Ce jour-là, il dépasse même Pete Sampras en remportant son quinzième tournoi du Grand Chelem.

Dans l’immense carrière de Roger Federer, difficile de sortir un titre, une victoire tant le Suisse nous a régalés de moments d’exception. Mais à n’en pas douter, la finale de Wimbledon en 2009 représente plus qu’un match, plus qu’un trophée pour le Bâlois. Un an auparavant, sur ce même court central, le quintuple tenant du titre a cédé sa couronne londonienne à Rafael Nadal au terme d’une rencontre de légende. Au moment de l’entrée des joueurs, Federer le sait, il part grand favori contre Roddick, un joueur qu’il a déjà battu trois fois en finale de Grand Chelem dont deux à Wimbledon (2004 et 2005). Mais l’ancien numéro 1 mondial va livrer l’une des performances de sa vie, rendant la tâche incroyablement compliquée pour un Federer poussé dans ses derniers retranchements.

Wimbledon: Federer remporte une finale d'anthologie le 5 juillet 2009 / Tennis / 5 min. / aujourd'hui à 08:00

Après un premier set remporté 7-5, Roddick prend le large dans le tie-break du deuxième et se procure quatre balles de deux manches à zéro. Mais la classe du Suisse et la pression font déjouer le natif du Nebraska qui laisse passer sa chance et permet à Federer de revenir à un set partout. L’intensité et le niveau sont au rendez-vous, chaque joueur gagne encore une manche avant un cinquième set fantastique, le plus long de l’histoire des finales de Grand Chelem (1h35). Intraitable au service jusqu’alors, Roddick va pourtant céder son service pour la toute première fois du match à 15-14 et Federer décroche un sixième sacre dans son jardin.

Ce 5 juillet 2009 fait date. Quelques semaines après sa seule et unique victoire à Roland-Garros, le Bâlois, en plus de retrouver sa couronne à Londres, récupère la place de numéro 1 mondial. Mais surtout, Roger Federer dépasse Pete Sampras avec un quinzième titre du Grand Chelem record sous les yeux d’un « Pistol Pete » admiratif. C’était il y a 15 ans (déjà) et on s’en souvient encore.

Jérémie Henriod