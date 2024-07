Hüsler mord la poussière

C'est déjà fini à Gstaad pour Marc-Andrea Hüsler. Interrompu la veille en raison de la pluie, le match a pu reprendre en fin de matinée. Mais le Zurichois, qui avait remporté la 1re manche au tie-break, a fini par s'incliner 6-7 (3/7) 7-6 (7/2) 6-3 après 2h19 de jeu.

Le gaucher de 28 ans n'avait pas pu terminer son match lundi en raison de la pluie et on peut dire que cette coupure ne lui a rien amené de bon. Dans le second set, Hüsler et son adversaire ont su conserver leur engagement avec une petite alerte pour le Zurichois à 2-2 avec 2 balles de break à écarter. Dans le tie-break, Hüsler n'a jamais trouvé le bon timing.

Frustré par la perte de cette manche, le grand gaucher a sombré en début de troisième set. Medjedovic a ainsi pu inscrire les 13 (!) premiers points du set avant qu'Hüsler ne se resaississe. Seulement le mal était fait et le Serbe a pu contrôler la partie pour conclure sur sa 2e balle de match. Il affrontera la tête de série numéro un Stefanos Tsitsipas au 2e tour.

ats/fg