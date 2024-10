Golubic prend la porte d'entrée en Chine

Avec Belinda Bencic, la Suisse sera l'une des 18 nations à participer à la United Cup en fin d'année. La 3e édition de cette compétition par équipes mixtes se déroulera du 27 décembre au 5 janvier à Sydney et à Perth. L'équipe de Suisse, composée d'au moins 4 membres et dont la composition n'est pas totalement définie, jouera dans un groupe avec l'Italie et la France pour se qualifier pour les quarts de finale. La spécialiste de double Conny Perrin et le Bernois Dominic Stricker font pour l'heure notamment partie des 6 joueurs annoncés.