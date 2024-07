Genou réparé, Novak Djokovic a "déroulé" pour son retour au jeu

Blessé à Roland-Garros, puis opéré d'un genou dans la foulée, Novak Djokovic semble déjà en pleine forme. Pour son retour au jeu, le Serbe (ATP 2) a aisément maté le Tchèque Vit Kopriva, 123e mondial (6-1 6-2 6-2), au 1er tour de Wimbledon.

En quête à 37 ans d'un 8e titre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer et d'un 25e titre du Grand Chelem pour améliorer son propre record, le Serbe affrontera au 2e tour le Britannique Jacob Fearnley (277e et invité), qui s0est défait de l'Espagnol Alejandro Moro (188e et issu des qualifications).

Même s'il avait assuré que tout allait bien, ce premier match depuis son opération du ménisque droit il y a trois semaines était important pour juger sur pièce de son état. Certes, Kopriva n'est pas un cador, mais la prestation de Djokovic a pu le rassurer encore.

A priori sans appréhension malgré une genouillère souple et même si son jeu de jambes conservait une certaine prudence sur le gazon glissant en ce début de tournoi, l'ancien no1 mondial s'est montré intouchable sur son service, sans aucune balle de break à défendre du match.

>> A lire aussi : Dominic Stricker s'encouble d'emblée

afp/ace